Jackpot da 15 milioni il biglietto sparisce tra i rifiuti

Una donna del Galles del Sud afferma di aver vinto 15 milioni di sterline alla lotteria nazionale britannica. Secondo quanto dichiarato, ha acquistato lo stesso biglietto per circa vent’anni, ma il suo ticket è stato ritrovato tra i rifiuti, sparito prima di poterlo presentare. La donna ha riferito di aver perso il biglietto vincente e di non aver ancora reclamato il premio. La lotteria ha confermato che il biglietto non è stato ancora convalidato.

. Una donna del Galles del Sud sostiene di aver centrato il premio massimo della National Lottery britannica con una combinazione giocata da circa vent’anni. Un controllo risultato errato avrebbe però spinto la madre a eliminare il tagliando, mentre Allwyn ha avviato un’indagine per stabilire se la vincita possa comunque essere riconosciuta. Una storia incredibile sta facendo discutere il Regno Unito e sembra davvero la trama di un film. Al centro della vicenda c’è Kath Main, una donna del Galles del Sud che afferma di aver conquistato un jackpot da circa 15 milioni di euro alla National Lottery britannica. Quella che avrebbe dovuto trasformarsi nella gioia più grande della sua vita si è invece trasformata in un incubo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Una donna del Galles del Sud sostiene di aver vinto circa 15 milioni di euro alla lotteria britannica. Ma, purtroppo per lei, l'ha scoperto solo quando ormai il biglietto era finito nella spazzatura. Il tagliando sarebbe stato buttato per errore dalla madre dopo un pri x.com

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