In Italia, il commissario tecnico della nazionale ha una forte richiesta da parte dei giocatori. Nel frattempo, il Mondiale è in pausa con le semifinali previste per martedì e mercoledì. Recentemente, sono stati annunciati cambiamenti nella gestione tecnica della squadra: un ex calciatore è stato nominato direttore tecnico e un altro professionista è stato scelto come consulente.

Il Mondiale sta vivendo un attimo di sosta, visto che le due semifinali ci saranno martedì e mercoledì prossimo. Ma gli ultimi giorni sono stati molto caldi anche in casa Italia, visto che Malagò ha nominato Maldini come nuovo direttore tecnico e Leonardo come advisor. Nella corsa per diventare il nuovo CT, invece, Roberto Mancini avrebbe una carta importante da giocarsi. Italia, Mancini è il favorito del gruppo. Come scritto dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, diversi calciatori della Nazionale italiana rivorrebbero l’ex CT. Più di calciatore, nonostante il traumatico addio nel 2023, sarebbe rimasto legato a Roberto Mancini. Basti pensare che in molti l’avrebbero rivoluto già quando ci fu la separazione con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Italia, Mancini ha una carta vincente: i giocatori lo rivogliono

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