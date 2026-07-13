Istruzione tecnica e riforma 4+2 | i primi consensi dal mondo delle imprese Valditara | Superiamo i pregiudizi nessuna scuola è di serie B

Le imprese hanno espresso i primi consensi alla riforma 4+2 dell’istruzione tecnica. Il ministro ha dichiarato che si superano i pregiudizi, affermando che nessuna scuola è di serie B. La riforma mira a cambiare la percezione delle scuole tecniche e professionali, che finora sono state viste come alternative meno valide. L’obiettivo è rafforzare il valore di questi percorsi formativi, eliminando il pregiudizio di inferiorità rispetto all’istruzione liceale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito vuole chiudere definitivamente l'epoca in cui le scuole tecniche e professionali venivano considerate un ripiego. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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