Iran nuovi raid Usa | lo Stretto di Hormuz nel mirino delle trattative

Le forze statunitensi hanno condotto un secondo giorno di bombardamenti contro obiettivi iraniani, dichiarando di aver colpito decine di bersagli. L’obiettivo è ridurre le capacità militari di Teheran e limitare il controllo sull’importante Stretto di Hormuz. La serie di raid segue un’escalation militare tra i due Paesi, con operazioni che coinvolgono aree strategiche e obiettivi militari iraniani. La situazione rimane tesa, senza comunicazioni ufficiali di de-escalation.

Prosegue l’escalation militare traStati Uniti eIran.Per il secondo giorno consecutivo le forze americane hanno condotto una nuova serie dibombardamenticontro obiettivi iraniani, dichiarando di aver colpito “decine di bersagli” con l’obiettivo diridurre le capacità militari di Teherane il suocontrollo sullo strategico Stretto di Hormuz. La Repubblica islamica ha risposto annunciando nuovi attacchi contro basi militari nel Golfo utilizzate dagli Stati Uniti. La ripresa delle ostilità ha avuto immediate ripercussioni anche sui mercati energetici. L’annuncio da parte dell’Iran di unanuova chiusuradello Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il trasporto mondiale di petrolio e gas, ha infatti provocato un nuovo aumento del prezzo del greggio, alimentando i timori perpossibili conseguenzesull’approvvigionamento energetico globale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Navi posamine iraniane distrutte dagli attacchi Usa nello Stretto di Hormuz: il video dei raid

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