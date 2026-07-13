Iran | non permetteremo a Washington di interferire a Hormuz

L'Iran ha dichiarato che non permetterà a Washington di interferire nello Stretto di Hormuz. Il governo iraniano ha ribadito che qualsiasi azione statunitense in quella zona sarà respinta. La tensione tra i due Paesi si concentra sulla gestione di quella via strategica. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata riguardo a possibili conseguenze o azioni future.

Milano, 13 lug. (askanews) - L'Iran ha avvertito che non tollererà alcun intervento statunitense nello strategico Stretto di Hormuz, al centro delle tensioni regionali. In un videomessaggio, il portavoce delle forze armate Ebrahim Zolfaghari ha affermato che Teheran "non permetterà in nessuna circostanza" tale interferenza. Ha inoltre avvertito gli Stati del Golfo che qualsiasi cooperazione con Washington sarebbe considerata "un atto di guerra". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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