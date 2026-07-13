Iran | colloqui con mediatori in corso per evitare ulteriore escalation

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran sta portando avanti colloqui con mediatori provenienti da Qatar, Pakistan e Oman, con l'obiettivo di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con gli Stati Uniti. La comunicazione è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda incontri in corso tra le parti coinvolte. La posizione di Teheran è di voler proseguire i dialoghi per cercare di gestire la tensione tra le due nazioni. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

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Teheran, 13 lug. (askanews) - L'Iran afferma di voler proseguire i colloqui con i mediatori di Qatar, Pakistan e Oman nel tentativo di prevenire un'ulteriore escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei: "Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per difendere i nostri interessi nazionali. Il ruolo dei mediatori è quello di proseguire gli sforzi per evitare un'escalation delle tensioni. Nei giorni scorsi siamo stati in contatto con Qatar e Oman - con cui abbiamo tenuto un incontro - e con il Pakistan; tali discussioni sono tuttora in corso". Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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