Io alla Juventus? | la risposta del Dibu Martinez direttamente dal Mondiale

Durante il Mondiale, il portiere argentino Emiliano Martínez ha risposto a una domanda sulla possibilità di trasferirsi alla Juventus. Martínez, nato nel 1992 e attualmente in forza all’Aston Villa, è considerato uno dei principali obiettivi per la porta della squadra italiana. La sua dichiarazione è stata fatta in un’intervista durante il torneo, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

. L’argentino è il grande obiettivo per la porta. Emiliano “Dibu” Martinez, carismatico portiere classe 1992 dell’ Aston Villa e della nazionale argentina, è attualmente uno dei nomi più caldi accostati alla porta della Juventus. Tuttavia, intervistato da “ La Stampa “, l’estremo difensore ha scelto la via del totale pragmatismo, congelando sul nascere ogni possibile voce di calciomercato. Il suo focus, in questo momento, è interamente rivolto alla cruciale e imminente semifinale Mondiale che vedrà l’Albiceleste opposta all’Inghilterra. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un incrocio del destino tra affetti e sacrificio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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