La Juventus monitora da vicino il mercato durante il Mondiale negli Stati Uniti, con attenzione rivolta a diversi giocatori. Tra gli osservati speciali ci sono il portiere argentino e un attaccante norvegese. La società valuta le performance dei calciatori in vista di possibili operazioni di mercato per la prossima stagione. La competizione mondiale si trasforma così in un'opportunità per raccogliere informazioni e valutare potenziali acquisti.

di Luca Fiore Il Mondiale negli Stati Uniti è ormai alle porte e la Juventus osserva i propri obiettivi in ottica calciomercato in vista della prossima stagione. Manca un giorno all’inizio del Mondiale negli Stati Uniti con tutti gli occhi che saranno puntati sui giocatori osservati speciali in vista del calciomercato estivo. Dal canto suo, la Juventus ha tanti obiettivi che saranno impegnati nella spedizione americana: dal portiere Dibu Martinez al centravanti Sorloth. Tra i nomi sulla lista bianconera sono presenti alcuni nomi importanti e ormai lontani come Alisson, Bernardo Silva e Brahim Diaz con il primo che dovrebbe restare al Liverpool, così come il trequartista che dovrebbe restare al Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Ciak, si gira! Juventus alla finestra nel palcoscenico del Mondiale: dal Dibu Martinez a Sorloth, ecco gli osservati speciali della spedizione americana

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