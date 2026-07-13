L’intelligenza artificiale entra nelle nostre vite quotidiane, modificando il modo di lavorare e comunicare. In un’intervista, un filosofo evidenzia come le lezioni di Pompei e Vico possano aiutare a capire le sfide future, sottolineando l’importanza di riflettere sui modelli di conoscenza e cultura. La discussione si concentra su come le tecnologie influenzino la società e sui rischi di un uso incontrollato. Non vengono fatte previsioni, solo analisi delle implicazioni attuali.

Dove stiamo andando? E soprattutto: quale mondo stiamo costruendo mentre l’intelligenza artificiale entra stabilmente nelle nostre vite, nelle aziende e nei territori? Per affrontare queste domande torna “Orbits – Dialogues with Intelligence”, la piattaforma di dialogo firmata Action, guidata dal filosofo Luciano Floridi e dalla Ceo di Action Network, Manuela Ronchi. Due gli appuntamenti incentrati sul tema “Habitat. Disegnare la società post-AI”: giovedì 16 luglio alle 19 al Teatro grande di Pompei con lo show-how di Luciano Floridi, mentre alle 10 di venerdì 17 luglio al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sono in programma una serie di live talk che esploreranno il modo in cui l’Ai sta trasformando la società contemporanea. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Luciano Floridi: «Da Pompei a Vico lezioni per il futuro»

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