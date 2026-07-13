Inter Marotta | Per vincere servono fame e umiltà

L’Inter, campione d’Italia, ha iniziato la nuova stagione con Cristian Chivu come allenatore. Marotta ha dichiarato che per vincere bisogna mantenere fame e umiltà. La squadra si prepara alle sfide future con obiettivi di miglioramento e motivazione. La rosa è già al lavoro, e l’attenzione si concentra sulla continuità dei risultati. La partenza ufficiale della stagione è stata segnata dall’annuncio del nuovo tecnico e dalla volontà di proseguire nel percorso di successo.

L’Inter Riparte con Cristian Chivu: Obiettivi e Motivazione per la Nuova Stagione. APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – L’Inter, fresca campione d’Italia, riparte con una nuova stagione sotto la guida di Cristian Chivu. Oggi, al ‘Bper Training Center’ di Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro ha presentato le sue ambizioni e le sfide che attendono la squadra. “La priorità è ritrovare la motivazione,” ha affermato Chivu. “Abbiamo conquistato due trofei, ma il nostro obiettivo è continuare a vincere. La rosa è competitiva e solida, e i ragazzi vogliono restare in un club ambizioso.” Un Avvio di Stagione Ambizioso. Introducendo il tecnico, il presidente Giuseppe Marotta e la dirigenza nerazzurra, tra cui Dario Baccin e Piero Ausilio, hanno espresso il loro entusiasmo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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