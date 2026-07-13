Inter Marotta | Palestra? Vi spiego cosa avevamo concordato con l' Atalanta

Il presidente dell'Inter ha spiegato durante la conferenza stampa di inizio stagione i dettagli di un accordo con l'Atalanta riguardante una palestra. Ha anche commentato la trattativa conclusasi con il trasferimento di un calciatore italiano al Chelsea, senza fornire ulteriori dettagli sulla negoziazione. La dichiarazione si concentra sulle intese raggiunte prima della fine della trattativa e sulle motivazioni che hanno portato alla conclusione della stessa.

Il presidente dell'Inter, nel corso della classica conferenza stampa di inizio stagione, ha fatto il punto sulla trattativa sfumata con il calciatore italiano finito al Chelsea. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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