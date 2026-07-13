Inter Marotta | Palestra? Ecco cosa avevamo concordato con l' Atalanta
Il presidente dell'Inter ha spiegato che, durante le trattative, era stato concordato con l'Atalanta di utilizzare la loro palestra. Ha commentato che questa richiesta non è più stata considerata, portando alla conclusione della trattativa con il calciatore italiano che ora gioca in Premier League. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa di inizio stagione, senza ulteriori dettagli sulle altre trattative di mercato.
Il presidente dell'Inter, nel corso della classica conferenza stampa di inizio stagione, ha fatto il punto sulla trattativa sfumata con il calciatore italiano finito al Chelsea. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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