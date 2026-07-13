Inter Marotta | Palestra? Ecco cosa avevamo concordato con l' Atalanta

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente dell'Inter ha spiegato che, durante le trattative, era stato concordato con l'Atalanta di utilizzare la loro palestra. Ha commentato che questa richiesta non è più stata considerata, portando alla conclusione della trattativa con il calciatore italiano che ora gioca in Premier League. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa di inizio stagione, senza ulteriori dettagli sulle altre trattative di mercato.

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Il presidente dell'Inter, nel corso della classica conferenza stampa di inizio stagione, ha fatto il punto sulla trattativa sfumata con il calciatore italiano finito al Chelsea. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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