Inter Khalaili oggi il giorno decisivo | nuovi esami cardiaci per il via libera del CONI

Oggi è il giorno degli esami cardiaci per Inter Khalaili, necessari per ottenere il via libera dal CONI. Da Israele arrivano segnali di ottimismo sulla procedura, ma il risultato finale dipenderà dagli ulteriori controlli richiesti dalla medicina sportiva italiana. La decisione definitiva sulla partecipazione dell’atleta alle competizioni sarà comunicata dopo questi accertamenti.

di Alberto Petrosilli Dall’Israele filtra ottimismo sulla procedura, ma il verdetto definitivo arriverà soltanto dopo gli ulteriori controlli richiesti dalla medicina sportiva italiana. La giornata di oggi potrebbe risultare decisiva per il futuro di Anan Khalaili e della trattativa con l’ Inter. Secondo quanto riferisce il sito israeliano Sport5, il calciatore sarà sottoposto a una nuova serie di accertamenti cardiologici richiesti dal CONI, al termine dei quali verrà presa una decisione definitiva sull’idoneità sportiva e, di conseguenza, sul buon esito dell’operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In Israele viene... 🔗 Leggi su Internews24.com

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