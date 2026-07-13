inghilterra argentina non vuole finire mai

Durante la semifinale del mondiale tra Inghilterra e Argentina, si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l’attenzione. La partita, giocata nella notte tra sabato e domenica, ha visto momenti di tensione e contestazioni. Tra gli eventi principali, un episodio controverso riguardante un possibile fallo e un tentativo di intervento con una telecamera volante, oltre a varie proteste da parte delle squadre. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato numerose discussioni.

Dalla mano di Dio alla telecamera volante di Infantino, forse dovremmo prendere l’evoluzione (teorica) solo come un segno dei tempi. Ma Argentina contro Inghilterra, la seconda semifinale del mondiale che si è apparecchiata dopo i risultati della notte tra sabato e domenica, non sarà mai solo una partita di calcio. Perché in mezzo ci sono pagine di storia sporche di sangue, sulle isole Malvinas o Falkland a seconda di chi ne rivendicava il possesso. E due ricorsi calcistici precisi: nel 1966 il ct inglese chiamò ’animali’ gli argentini, sulla strada verso il successo nel mondiale di casa (sabato è morto il capitano di quell’Albiceleste, Rattin). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Inghilterra-Uruguay: gol e highlights | Amichevole internazionale

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Temi più discussi: E ora Argentina e Inghilterra preparano la semifinale. Dalla guerra delle Malvinas alla Mano de Díos, ecco perché sarà sangue, sudore e lacrime in 90 minuti; Dalle Falkland alla Mano de Dios, perché Argentina-Inghilterra non è solo una questione di calcio; Mondiali, polemiche Inghilterra sui cori dell'Argentina per le Malvine; Mondiali: l'Argentina vola in semifinale: c'è l'Inghilterra. Svizzera ko ai supplementari.

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