Un condòmino ha installato un’inferriata davanti alla porta di casa. La normativa prevede che si possa installare in presenza di specifici requisiti di sicurezza e senza alterare le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Tuttavia, può essere soggetto a contestazioni se l’installazione viola regolamenti condominiali o norme edilizie locali. La decisione deve essere comunicata e approvata dall’assemblea condominiale, ove prevista.

Proteggere la propria casa è una priorità per molti condòmini. C'è chi sceglie una porta blindata di ultima generazione e chi, soprattutto ai piani bassi o negli edifici con accessi particolarmente esposti, decide di installare un'inferriata o un cancelletto di sicurezza davanti alla porta d'ingresso dell'appartamento. Si tratta di una scelta del tutto comprensibile, ma che può dare origine a discussioni con il resto del condominio. Il motivo è semplice: anche se l'intervento riguarda l'ingresso di una proprietà esclusiva, la porta si affaccia sul pianerottolo, che è una parte comune dell'edificio. Di conseguenza, il diritto del singolo a rendere più sicura la propria abitazione deve conciliarsi con quello degli altri condòmini a utilizzare liberamente gli spazi comuni e a conservare il decoro dello stabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inferriata davanti alla porta di casa: quando si può installare e quando si rischiano contestazioni

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