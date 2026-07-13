incremento di sedici poliziotti fsp segnale positivo e verifiche

Sabato è stato annunciato un incremento di sedici agenti alla questura. La notizia è stata diffusa dalla Lega e ha ricevuto una risposta positiva da parte della segreteria provinciale della Fsp Polizia di Stato. La decisione riguarda l’aumento del personale di polizia in servizio presso la questura locale. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questo incremento o sulla tempistica.

Sedici agenti in più alla questura. La notizia diffusa sabato dalla Lega è stata accolta "positivamente" dalla segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato. "Il dato rappresenta un segnale di attenzione verso una realtà che, da tempo, evidenzia carenze di personale e un costante aumento degli impegni operativi. Su questi temi la Fsp è intervenuta più volte attraverso iniziative pubbliche e interlocuzioni istituzionali, con il sostegno della segreteria nazionale, portando la situazione pratese anche all’attenzione dei Sottosegretari all’Interno Nicola Molteni e Wanda Ferro". Le nuove assegnazioni si aggiungono ai sette ispettori destinati a Prato nel gennaio scorso, sei alla questura e uno alla polizia postale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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