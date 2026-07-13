Un incendio ha interessato la ditta ‘Polirecuperi’, portando a rilievi sul luogo per accertare le cause. Dopo le prime analisi con strumenti portatili, le autorità hanno installato un campionatore ad alto volume per misurare la presenza di diossine, furani e Idrocarburi Policiclici Aromatici nell’aria. L’Arpa Lombardia ha dichiarato che l’allarme ambientale è stato successivamente rientrato. Le verifiche continuano per valutare eventuali rischi residui.

Dopo le prime verifiche con strumentazioni portatili, Arpa Lombardia ha installato un campionatore ad alto volume per la determinazione nell’aria di diossine, furani e Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Lo strumento è stato posizionato nella scuola primaria di via Matteotti a Settimo Milanese ed è entrato in funzione intorno alle 22,30 di sabato sera. I risultati delle analisi sui filtri saranno disponibili nei prossimi giorni. Ma, come si legge sul sito del Comune, "per il momento sulla base dei rilievi effettuati sabato Arpa non ha ritenuto necessario prescrivere raccomandazioni alla popolazione". All’indomani dell’incendio scoppiato sabato pomeriggio all’interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo domate le fiamme e spenti anche gli ultimi focolai, l’allarme è rientrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alla ‘Polirecuperi’. Rilievi per cercare le cause. L’Arpa: "Allarme rientrato"

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