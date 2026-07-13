Un incendio si è sviluppato nell’area esterna di un’azienda a Pieve Santo Stefano, interessando principalmente bobine di legno e materiali plastici stoccati sul sito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano persone coinvolte o ferite. Le forze dell’ordine stanno effettuando verifiche per determinare le cause dell’incendio.

Un incendio è divampato a Pieve Santo Stefano nell’area esterna di un’azienda, dove ha preso fuoco del materiale stoccato, principalmente bobine di legno e materiale plastico. Circa 200 rocchettoni in legno di abete hanno preso fuoco intorno alle 18 all’esterno dell’azienda Daga, a Pieve Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, una squadra proveniente dalla sede centrale di Arezzo e personale arrivato da Bagni di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Le fiamme hanno attaccato anche una parte del bosco, ma l’incendio è stato prontamente circoscritto. Non risultano persone coinvolte. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incendio a Pieve Santo Stefano, in fiamme materiale stoccato fuori da un’azienda

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News - Incendio nellAretino. I pompieri difendono case e azienda agricola 8/3/2026

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