In un Wimbledon minore l’unico avversario di Sinner è stato il meteo

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Wimbledon minore, il match tra Sinner e Zverev è stato interrotto più volte dalla pioggia, senza che si giocasse molto. Alla fine, Zverev ha avuto modo di mostrare un buon livello di gioco, considerato tra i migliori della sua stagione, anche se ha dovuto affrontare le pause causate dal maltempo. L'incontro è rimasto incompleto, con le condizioni atmosferiche che hanno ostacolato la prosecuzione della partita.

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Alla fine che gli vuoi dire, a Zverev. Che “probabilmente ha giocato la sua migliore partita, e forse la cosa più gentile che si possa dire è che ci è andato molto vicino: un uomo che, con poca saggezza, era entrato nel luogo demoralizzante e deturpante conosciuto come la Zona Sinner “. Jonathan Liew però tira le somme, e causticamente riassume lo stato attuale del tennis demolito da Sinner così: “Fin dal crollo di Sinner a Parigi, si è parlato molto del suo punto debole, ovvero il caldo e l’umidità, il che, pur essendo vero, è anche un po’ un’accusa nei confronti dei suoi avversari. In sostanza, significa che in un circuito con circa 200 altri giocatori che cercano di spodestarlo, la tua migliore possibilità è praticamente una previsione del tempo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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