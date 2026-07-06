Una frana ha coinvolto la spiaggia del Pezzolo a Vico Equense, mentre un incendio doloso ha colpito la pineta di Le Tore e la zona collinare di Sorrento. La frana ha provocato danni sulla spiaggia, mentre l’incendio ha devastato la pineta. La giornata in Costiera si è conclusa con un forte allarme per i danni causati da eventi improvvisi.

Un incendio, di origine dolosa, nella fascia collinare di Sorrento e una frana sulla spiaggia del Pezzolo di Vico Equense. Quella di ieri è stata una giornata convulsa in Costiera. Il primo allarme è scattato già nel cuore della notte a causa di un rogo di vaste proporzioni che è stato segnalato in località Le Tore, nel territorio comunale di Sorrento, al confine con Massa Lubrense. Si tratta della parte del comprensorio peninsulare che affaccia verso il versante della costiera amalfitana. Le alte fiamme, nell’oscurità, erano distintamente visibili da diversi chilometri di distanza, tanto che molti cittadini, preoccupati dal bagliore avvistato in lontananza, chiedevano informazioni temendo che il fuoco potesse raggiungere anche le abitazioni della zona. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Allarme in Costiera, frana sulla spiaggia e la pineta di Le Tore devastata da roghi

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