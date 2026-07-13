In Italia avanza la robotica un mercato da 3,5 miliardi

In Italia, nel 2025, il mercato della robotica ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro, con il 28% delle aziende che impiega queste tecnologie, soprattutto nel settore manifatturiero. Prevede un aumento dell’uso dei robot anche nei servizi alla persona, nella sicurezza e in ambienti rischiosi o difficili da raggiungere per gli esseri umani. La diffusione si sta espandendo oltre le fabbriche, coinvolgendo più settori.

NEL 2025 ha raggiunto quota 3,5 miliardi di euro, il 28% delle aziende utilizza queste soluzioni, principalmente nella manifattura. Nel prossimo futuro i robot usciranno sempre di più dalla fabbrica per essere impiegati nei servizi alla persona, sicurezza e in tutti i contesti in cui la presenza dell’uomo è difficile o pericolosa. E anche per compensare la carenza di manodopera, un tema che porta con sè diversi timori. "I sistemi robotici – sottolinea Giovanni Miragliotta, responsabile scientifico dell’Osservatorio Innovative Robotics del Politecnico di Milano che ha fotografato il settore con una nuova ricerca – Non rappresentano solo una leva di competitività, ma una risposta concreta alla scarsità di lavoratori che in taluni comparti le imprese stanno già iniziando ad avvertire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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