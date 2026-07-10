Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | gli USR avviano anche la fase 2 scelta sede Come compilare la domanda

Gli insegnanti che hanno completato la prima fase, relativa alla scelta della provincia, possono ora compilare la domanda per indicare le preferenze di sede. Gli uffici regionali hanno avviato questa seconda fase dopo la chiusura della prima. La procedura permette ai docenti di esprimere le preferenze di sede, seguendo le modalità stabilite e rispettando le scadenze previste.

Dopo la fase 1, scelta della provincia, gli aspiranti docenti al ruolo compilano la domanda per l’espressione delle preferenze di sede (fase 2). Dopo la scadenza della fase 1, gli uffici regionali avviano la procedura. Gli interessati trovano le comunicazioni sull’avvio delle fasi sui siti degli Uffici scolastici regionali di proprio interesse e ricevono una mail. I tempi per la compilazione delle domande sono di norma molto stretti, è quindi importante controllare costantemente il sito dell’USR. N.B Qualora le preferenze di sede e di comune espresse dall’aspirante in fase 2 non siano compatibili con le effettive disponibilità di sede, l’aspirante verrà assegnato d’ufficio su una sede disponibile all’interno della provincia di individuazione, anche su tipologie di disponibilità non indicate dall’aspirante. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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