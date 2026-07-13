Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo per i docenti già assunti a tempo indeterminato, con riferimento alle immissioni in ruolo del 2026. La pubblicazione riguarda i posti disponibili nelle scuole, escludendo gli accantonamenti. Questa fase segna l’inizio delle assunzioni dei docenti precari.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Gli uffici Scolastici pubblicano in quali scuole sono disponibili i posti, al netto di eventuali esuberi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

Notizie e thread social correlati

Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO con Lazio]Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di cattedra per gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato, segnando l'inizio delle...

Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco in quali scuole saranno disponibili i posti [AGGIORNATO con L’Aquila]Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di ruolo per i docenti già assunti a tempo indeterminato, segnando l’apertura delle assunzioni per...

Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/2027: autorizzate 46.642 assunzioni. Pubblicato il decreto con la ripartizione dei posti per regione; USR LAZIO – AVVISO Avvio operazioni Immissioni in ruolo docenti a.s. 2026-27; Immissioni in ruolo docenti 2026, posti disponibili. Ecco in quali scuole [AGGIORNATO]; Scuola, a che punto sono le assunzioni dei docenti per il 2026-2027?.

L'ordine con cui vengono assegnate le sedi nella fase 2 delle immissioni in ruolo è uno dei dubbi più ricorrenti tra i docenti coinvolti nelle procedure di nomina. x.com

Immissioni in ruolo docenti 2026/27: turni Fase 1 Scelta provincia aperti anche di domenica, numerosi scadono domani 13 luglio. [GUIDA MINISTERO]Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2026/27: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Minis ... orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo e GPS: dal 16 luglio al via le 150 preferenze. Question Time per rispondere ai dubbi dei docentiEntrano nel vivo le procedure che porteranno alle immissioni in ruolo e al conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Dopo l’autorizzazione del contingente di assunzioni, migliaia d ... aetnanet.org