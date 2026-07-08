Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili Ecco in quali scuole AGGIORNATO con Lazio

Sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di cattedra per gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato, segnando l'inizio delle assunzioni di docenti precari per il 2026. La comunicazione riguarda anche le scuole del Lazio, con dettagli sui posti disponibili. La procedura riguarda esclusivamente i docenti con incarico stabile e non comprende gli accantonamenti.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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