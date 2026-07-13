Il World Energy Review racconta le nuove geografie dell’energia mondiale

Il World Energy Review 2026 di Eni, alla sua venticinquesima edizione, evidenzia un mercato energetico globale caratterizzato da tensioni geopolitiche, incertezze commerciali e una domanda di energia in crescita. Il rapporto descrive le nuove geografie dell’energia mondiale, sottolineando come queste dinamiche influenzino le prospettive del settore. La pubblicazione analizza le sfide e le trasformazioni del mercato, evidenziando le tensioni e le incertezze che ancora persistono nel panorama energetico internazionale.

Il primo modulo del World Energy Review 2026 di Eni, arrivato alla venticinquesima edizione, descrive un mercato globale segnato da tensioni geopolitiche persistenti, incertezze commerciali e una domanda di energia ancora in aumento. Le rinnovabili crescono rapidamente, soprattutto grazie alla Cina e al fotovoltaico, mentre petrolio e gas continuano a occupare un ruolo centrale nei consumi globali. Restano aperti alcuni nodi decisivi: l’effetto delle tensioni geopolitiche sui mercati energetici, l’impatto delle politiche commerciali statunitensi, la capacità del GNL di riequilibrare il mercato del gas e la sicurezza degli approvvigionamenti dei minerali critici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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