Il Viminale ha dichiarato che il livello di protezione del premier italiano è già al massimo. L’allerta rimane alta a causa di possibili “lupi solitari” e minacce provenienti dall’Iran e da altri soggetti. Nonostante un gesto senza precedenti nei confronti del premier, le misure di sicurezza sono state rafforzate e rimangono ai massimi livelli. La situazione internazionale continua a influenzare l’attenzione delle forze di sicurezza.

L’immagine è minacciosa — un gesto senza precedenti nei confronti di un premier italiano —, ma le misure di sicurezza sono ormai da tempo ai massimi livelli visto lo scenario internazionale. E anche se la foto di Giorgia Meloni con la casacca arancione da detenuto (quella che veniva fatta indossare agli ostaggi occidentali in mano all’Isis, ma anche ai prigionieri nel carcere americano di Guantanamo) fa impressione alla pari di quelle dei capi di Stato e dei ministri presi di mira con lei, è anche vero che non si è trattato di un atto ufficiale delle autorità iraniane, ma di una presa di posizione di un quotidiano di Teheran: l’Hamshahri, di proprietà del Comune della capitale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Il Viminale, l’Iran e Meloni nella lista nera: «Il livello di protezione è già al massimo». Allerta alta su possibili «lupi solitari»

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