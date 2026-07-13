Il viceré del Venezuela

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha rapporti stretti con la presidente Delcy Rodríguez, che dipende da lui per praticamente tutto Rodríguez era la vice dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, rimosso dagli Stati Uniti lo scorso gennaio con un’operazione militare. Al tempo Rubio, che ha origini cubane e parla spagnolo, chiamò al telefono Rodríguez e le disse che poteva scegliere tra collaborare con gli Stati Uniti o stare a guardare mentre questi attaccavano il Venezuela. Rodríguez accettò di collaborare, e da quel momento dipende per praticamente qualsiasi decisione dagli Stati Uniti, e in ultima istanza da Rubio. L’inchiesta del New York Times è basata su interviste con una decina di persone vicine ai governi degli Stati Uniti e del Venezuela, molte delle quali sono rimaste anonime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Temi più discussi: Rubio viceré del Venezuela detta la linea su WhatsApp; New York Times: Rubio è diventato il viceré di Caracas dopo la caduta di Maduro; Delcy Rodríguez consulta Marco Rubio anche su ciò che pubblica sui social, rivela il The New York Times.

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