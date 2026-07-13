Il vescovo di Pistoia ha visitato l’Emporio della solidarietà di Sant’Agostino mercoledì 8 luglio. Durante l’incontro, ha citato un passo del Vangelo incentrato sull’aiuto ai bisognosi, sottolineando il valore dell’assistenza concreta. La visita si è conclusa nel pomeriggio, con il vescovo che ha incontrato i volontari e i beneficiari del centro.

"Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere": ha citato il passo del Vangelo con l’incontro con Cristo affamato il vescovo di Pistoia, monsignor Augusto Mascagna quando, mercoledì 8 luglio, nel pomeriggio, ha concluso la visita pastorale all’Emporio della solidarietà di Pistoia. Il Vescovo ha messo in evidenza l’analogia tra l’aiuto concreto offerto dall’Emporio alle famiglie e il pilastro del messaggio evangelico di misericordia verso i bisognosi. La visita è stata anche l’occasione per inaugurare il nuovo Fiat Doblò destinato alla raccolta alimentare. Il nuovo mezzo consentirà di rafforzare l’attività di recupero e distribuzione di generi alimentari, contribuendo in modo concreto al sostegno delle famiglie del territorio che vivono situazioni di fragilità economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vescovo in visita all’Emporio della solidarietà a Sant’Agostino

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