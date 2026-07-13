il trionfo dei cesari alla corsa delle bighe vince la fazione delfino

Alla corsa delle bighe, la fazione Delfino ha conquistato la vittoria, portando a termine la gara con il primo posto. La manifestazione si è svolta a Fano, con protagonisti cavalli, carri e spettatori vestiti con tuniche e armature d’epoca. La XXII edizione ha trasformato la città, richiamando un passato antico tra colori vivaci e vessilli sventolanti. La corsa ha concluso con l’incoronazione della fazione vincente, mentre il pubblico ha assistito a un evento che ripropone tradizioni storiche.

Per un giorno Fano ha dimenticato il presente e si è riscoperta Fanum Fortunae, tra tuniche, armature, cavalli e vessilli. La XXII edizione della Fano dei Cesari si è chiusa con circa quattromila figuranti e centinaia di spettatori, nel quarantennale della prima rievocazione, nata nel 1986 da un’idea di Confesercenti e diventata uno degli appuntamenti identitari dell’estate fanese. La festa era cominciata nel primo pomeriggio. Nei quartieri, attorno ai tradizionali carretti, porchetta, vino, birra, brindisi e musica hanno accompagnato l’attesa della sfilata. Poi la Pompa Magna ha attraversato il centro fino all’Arena del Pincio: tredici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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