Clint Eastwood, attore e regista, ha compiuto 96 anni e si avvia verso il ritiro. Con questa età, si conclude la carriera di uno dei protagonisti più rappresentativi del cinema classico. La notizia del suo addio alle scene segna la fine di un percorso lungo e influente nel mondo dello spettacolo.

Il leggendario attore e regista Clint Eastwood ha compiuto 96 anni proprio pochi giorni fa. Tuttavia con queste candeline giunge anche l’ultima delle notizie che avremmo voluto sentire. Il maestro, come dichiara il figlio, va ufficialmente in pensione. E sì, questo ce lo saremmo aspettati prima o poi. Ma che il grande regista non faccia più film non è una realtà facile da digerire. Con una lucidità quasi paranormale, il grande Clint ci ha regalato, proprio nell’ultima fase della sua carriera, pellicole validissime. Pellicole capaci di dare, ancora e ancora, il meglio della sua impareggiabile sensibilità artistica. Da Il corriere – The Mule a Giurato numero 2, Clint non ha mai perso un colpo, continuando a tratteggiare luci e ombre di un’America difficile, fragilissima, inafferrabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Clint, come te mai più nessuno. Mr. Eastwood va in pensione. L’ultimo dei grandi cineasti classici ci lascia la magia eterna del suo cinema

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Si parla di: Coppola voleva dirigere questo western, che poi divenne il più grande film di Eastwood regista; Questo grandissimo film di Clint Eastwood doveva essere diretto da Coppola.