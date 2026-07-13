Il successo di Castel dell’Alpi Music | Cultura motore di sviluppo

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul Lago di Castel dell’Alpi si è svolta la terza edizione del ‘Castel dell’Alpi Music & Nature Concert’, con artisti che si sono esibiti all’aperto, circondati dalla natura. La manifestazione ha coinvolto musicisti e pubblico in un ambiente naturale, con spettacoli realizzati sulle rive del lago. La location ha accolto spettatori e artisti, creando un’atmosfera immersiva tra musica e paesaggio. L’evento ha rappresentato un’occasione per valorizzare il rapporto tra cultura e ambiente.

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Quando la musica sposa la natura, la magia dell’Appennino si rivela in tutta la sua potenza. È quanto accaduto sulle suggestive rive del Lago di Castel dell’Alpi, il teatro naturale che ha ospitato la terza edizione del ‘Castel dell’Alpi Music & Nature Concert’. L’evento, promosso dal Comune insieme al Conservatorio ‘Martini’ di Bologna, ha richiamato un pubblico caloroso, confermandosi un progetto capace di valorizzare il patrimonio ambientale locale e irrobustire il senso di comunità. Protagonista della serata è stata la ‘Martini Big Band’, diretta dal Maestro Michele Corcella. L’ensemble di fiati e ritmica ha regalato un concerto di ottimo livello artistico, fondendo le note d’autore con il panorama montano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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