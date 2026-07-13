Due giornate si sono svolte sulla spiaggia per disabili a Marinella, gestita dal Comune di Sarzana, coinvolgendo circa cento ragazzi con disabilità. Durante l’evento, i partecipanti hanno vissuto momenti di emozione e adrenalina grazie alle attività con i mezzi a due ruote, chiamati 'centauri', e alle corse sul mare. Le giornate sono state caratterizzate da esperienze di libertà e divertimento, con i ragazzi che hanno vissuto l’evento in modo attivo e partecipato.

Brividi, emozioni e adrenalina ad ogni accelerata. Due giornate da ricordare per tutti gli ospiti della spiaggia per disabili gestita a Marinella dal Comune di Sarzana. e E’ stato ospite Fabio Incorvaia, Cavaliere della Repubblica e pluricampione del mondo sulla moto d’acqua, che da diversi anni regala gioia con la Jet Ski Therapy. In sella al suo bolide con il quale ha conquistato titoli e vittorie accompagna ragazzi e ragazze in un’esperienza unica, trasformando lo specchio d’acqua in libertà e sorriso. La sua esperienza, empatia e passione hanno rappresentano un traino per tutti gli ospiti della struttura. "Abbiamo scoperto il talento e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sorriso tra le onde. Cento ragazzi speciali ’centauri’ sul mare

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Drug dealers make a secret deal, unaware special forces have been waiting in ambush

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