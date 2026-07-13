Il sindacato di polizia della provincia di Ascoli denuncia che gli organici sono insufficienti, nonostante l’arrivo di 82 nuovi agenti previsto tra fine agosto e inizio settembre. Il segretario ha sottolineato che le risorse attuali non bastano a coprire tutte le zone della regione. La questione riguarda la distribuzione e la capacità di garantire servizi adeguati alla sicurezza pubblica.

Il Siulp, sindacato di polizia della provincia di Ascoli, segretario Benedetto Fanesi, torna sul piano di potenziamento della polizia di Stato, che prevede l’assegnazione di 82 nuovi poliziotti nelle Marche, in arrivo tra la fine di agosto e i primi di settembre. "Un segnale positivo – scrive Fanesi – ma, per la provincia di Ascoli Piceno i numeri restano assolutamente insufficienti. Alla Questura di Ascoli Piceno saranno assegnati soltanto 10 nuovi poliziotti, di cui 8 destinati ai servizi della Questura e 2 all’Ufficio Immigrazione. Si tratta di un contingente che, nei fatti, non riesce nemmeno a compensare i pensionamenti registrati tra il 2025 e il 2026, lasciando sostanzialmente invariato il trend negativo degli organici nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Siulp attacca: "Organici insufficienti"

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