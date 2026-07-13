Il sindaco di Bacoli ha scritto ai balneari criticando chi usufruisce delle spiagge libere, definendoli “pezzenti” e affermando che “si riprenderanno ciò che è loro”. La tensione è aumentata dopo che una donna, che si trovava su una spiaggia libera, è passata a un lido vicino, ha consumato una bibita e chiesto di usare il bagno, ricevendo in risposta insulti. La disputa tra amministrazione e gestori di stabilimenti balneari si fa più acuta.

In questo contesto lo «scontro» sindaco-balneari è arrivato a una sua inequivocabile definizione con l'entrata in scena di una signora, che - riferisce il sindaco - dalla spiaggia libera è andata a lido vicino, ha consumato una bibita, ha chiesto di usare il bagno, e si è sentita per questo dare della «pezzente». Non solo - racconta il sindaco Josi Della Ragione - il balneare avrebbe poi aggiunto che visto il suo intento di aumentare le spiagge libere. il primo cittadino pare proprio che i pezzenti li ami. Il risultato è la risposta del sindaco (su Facebook) che ha scatenato la rete, tra plausi e diffuso sostegno: «Caro ex concessionario di spiaggia pubblica, ascoltami bene», inizia il sindaco nel suo post (riferendosi al fatto che le concessioni sono ormai scadute, «Hai ragione, amo i pezzenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il sindaco di Bacoli scrive al balenare che ha dato dei «pezzenti» a chi va al mare sulle spiagge libere: «Il vostro tempo è finito, i “pezzenti” si riprenderanno ciò che è loro»

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Il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei «pezzenti» a chi va al mare sulle spiagge libere: «Il vostro tempo è finito, i “pezzenti” si riprenderanno ciò che è loro»Il sindaco di Bacoli ha scritto a un gestore di stabilimenti balneari, minacciando che i “pezzenti” si riprenderanno le spiagge libere.

Temi più discussi: Il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei pezzenti a chi va al mare sulle spiagge libere: Il vostro tempo è finito, i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro; Bacoli, il sindaco-coraggio e la spiaggia dei pezzenti; Pezzenti quelli che vanno nelle spiagge libere. E il sindaco di Bacoli: Le aumenteremo; Amo i pezzenti: la risposta del sindaco di Bacoli a chi ha insultato chi frequenta la spiaggia libera è una lezione di civiltà.

A Bacoli, in Campania, lo scontro sindaco-balneari è arrivato a una sua inequivocabile definizione con l'entrata in scena di una signora. Ecco cosa è successo e il post rivoluzionario del primo cittadino x.com

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