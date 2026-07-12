Pape Thiaw allenatore del Senegal viene licenziato in seguito alla drammatica uscita dalla Coppa del Mondo e all’ammutinamento dei giocatori

Il Senegal ha licenziato l’allenatore dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. La decisione è arrivata a seguito di una crisi interna, inclusa una protesta dei giocatori. La squadra non continuerà con l’attuale staff tecnico, che era alla guida durante il torneo. La Federazione ha comunicato ufficialmente il licenziamento e avviato le procedure per un nuovo staff.

2026-07-12 11:28:00 Breaking news: Il Senegal si è separato dall’allenatore Pape Thiaw dopo essere stato eliminato ai sedicesimi della Coppa del Mondo 2026. I Teranga Lions hanno vissuto un torneo turbolento in Nord America. Dopo aver subito sconfitte consecutive contro Francia e Norvegia nelle prime due partite del girone, sono riusciti a salvare la stagione battendo l’Iraq 5-0. Quella pesante vittoria ha permesso loro di assicurarsi l’ultimo posto disponibile per le migliori squadre terze classificate. Tuttavia, il loro viaggio si è concluso in modo straziante contro il Belgio. Il Senegal si era portato in vantaggio per 2-0 prima di capitolare nel finale, subendo due gol nel finale e un rigore definitivo ai supplementari perdendo 3-2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Pape thiaw , 2002 - 2026.

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