Un allenatore è tornato sulla panchina di una squadra di calcio, annunciando che la salvezza sarà basata su umiltà e cultura del lavoro. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e di affrontare la stagione con determinazione. Non sono state fornite date o dettagli specifici sui programmi futuri. La squadra si prepara alla nuova stagione con un nuovo tecnico e un approccio orientato alla concretezza.

EMPOLI – La nuova stagione dell’Empoli FC si apre all’insegna della concretezza e del desiderio di riscatto. Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede del club, il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Fabio Artico e il tecnico Guido Pagliuca hanno delineato le linee guida per l’annata sportiva alle porte, ponendo l’accento sulla sostenibilità finanziaria e sulla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel vivaio. Il presidente Corsi ha analizzato con lucidità le difficoltà emotive emerse durante lo scorso campionato, caratterizzato da una salvezza raggiunta con sofferenza dopo mesi di tensione. “L’andamento... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il ritorno di Pagliuca sulla panchina azzurra: “Costruiremo la salvezza su umiltà e cultura del lavoro”

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