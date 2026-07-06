L’Empoli ha annunciato Guido Pagliuca come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico, nato nel 1976 a Cecina, aveva già lavorato con il club nella passata stagione. La società ha confermato l’incarico senza ulteriori dettagli.

EMPOLI – Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della prima squadra dell’ Empoli. La società ha ufficializzato l’incarico per il tecnico nato a Cecina nel 1976, che prosegue così il suo rapporto con il club dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione. Il percorso in panchina di Pagliuca è iniziato nei vivai di Rosignano Sei Rose e Cecina, prima di assumere la guida tecnica della prima squadra cecinese in Serie D nel 2007. La sua carriera è proseguita al Borgo a Buggiano, dove ha festeggiato il passaggio tra i professionisti, e successivamente al Gavorrano e al Bogliasco. Con la Lucchese, nel 2013, ha conquistato un’altra promozione vincendo il campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Panchina azzurra, la scelta dell’Empoli è Guido Pagliuca

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