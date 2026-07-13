Thomas Pizzedaz, 53 anni, è morto durante un incidente con il parapendio nel Trevigiano. Era uno dei fondatori del comitato “Crinali Liberi Londa”, che si opponeva alla costruzione di un parco eolico nelle foreste casentinesi. Pizzedaz era residente nel Comune di Londa e si impegnava per la difesa del crinale locale. La sua figura era legata al movimento di cittadini attivo contro il progetto di sviluppo eolico.

FIRENZE Era una delle anime del comitato “Crinali Liberi Londa“, il movimento di cittadini che s’oppone alla realizzazione di un parco eolico nelle foreste casentinesi, Thomas Pizzedaz, l’artigiano di 53 anni, residente nel Comune di Londa, deceduto sabato durante un incidente, nel Trevigiano, avvenuto mentre volava con il suo parapendio. Gli amici e compagni di “battaglia“ hanno voluto salutarlo con una lettera inviataci da Fabrizia Laroma Jezzi. "Thomas Pizzedaz - si legge nella lettera del comitato - ha partecipato alla difesa legale del Crinale di Croce a Mori dall’industrializzazione eolica a Londa, Comune del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e ha contribuito alla realizzazione del Convegno del 15 febbraio a Rincine dove abitava, in località Poggio alla Cuna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo del "suo" comitato. Pizzedaz, l’impegno per Londa: "Difendeva il nostro crinale"

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