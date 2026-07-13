Il punto del torneo è di Sinner | scambio folle con Zverev nel quarto set

Da video.gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha realizzato il punto del torneo durante la finale di Wimbledon, con uno scambio lungo e spettacolare contro Alexander Zverev nel quarto set. L'azione si è conclusa con una smorzata vincente di Sinner, che ha chiuso lo scambio. La partita si è giocata sul campo centrale, con i due tennisti che hanno mostrato grande intensità e tecnica. La finale ha visto Sinner ottenere il punto più commentato sui social e tra gli appassionati.

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