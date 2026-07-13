Il primo giorno di ritiro il poco entusiasmo i soldi che mancano | ma è davvero tutto negativo? | Primo tempo – PODCAST con Paolo Rossi

Nel primo giorno di ritiro, si registra un calo di entusiasmo tra i partecipanti e una carenza di fondi disponibili. La situazione sembra caratterizzata da difficoltà sia sul piano emotivo che finanziario, ma non si escludono possibili sviluppi positivi o miglioramenti nel corso delle prossime settimane.

di Paolo Rossi Nuova puntata di Primo Tempo, il format VIDEO di con Paolo Rossi e Francesco Calabrò. Il primo giorno di ritiro, il poco entusiasmo, i soldi che mancano: ma è davvero tutto negativo?. Il sipario si alza sulla nuova stagione della Juventus, ma l’atmosfera attorno al primo giorno di ritiro alla Continassa sembra tutt’altro che festosa. Tra lo scetticismo generale della piazza, un entusiasmo che stenta vistosamente a decollare e i ben noti paletti di bilancio che frenano le manovre di mercato, l’orizzonte bianconero appare a molti quasi cupo. Ma il quadro attuale è davvero così drammatico o esiste ancora spazio per un pizzico... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il PRIMO GIORNO di ritiro, il poco entusiasmo, i soldi che mancano: ma è davvero tutto negativo

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