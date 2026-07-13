il pd deve imporre a conte una linea europea sulla difesa

Il 7 e 8 luglio, ad Ankara, i 32 Paesi dell’Alleanza atlantica hanno confermato l’impegno a aumentare la spesa per la difesa, secondo quanto stabilito all’Aia. Il Partito Democratico chiede ora che il governo italiano imponga a Conte una linea più chiara e coerente con le direttive europee sulla difesa. Nessuna decisione è stata ancora presa riguardo alle modalità di attuazione degli impegni. La questione riguarda la strategia comune e il rispetto delle quote di spesa concordate.

Il 7 e l’8 luglio, ad Ankara, i trentadue Paesi dell’Alleanza atlantica hanno confermato gli impegni assunti all’Aia: portare la spesa per difesa e sicurezza al 5 per cento del Pil entro il 2035 – il 3,5 per cento per la difesa in senso stretto, l’1,5 per cento per infrastrutture critiche, protezione cibernetica e innovazione tecnologica – e garantire all’Ucraina 70 miliardi di sostegno nel 2026. L’Italia si è presentata al 2,8 per cento. Pochi giorni dopo, dal palco napoletano del campo largo, quegli stessi impegni sono stati definiti «carta straccia» da Angelo Bonelli, mentre Marco Travaglio metteva nero su bianco il programma: se il presidente del Consiglio sarà Giuseppe Conte e alla Difesa andrà «un nemico del riarmo», cambierà qualcosa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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