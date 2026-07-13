Il Parco del Cilento ha concesso il patrocinio a un festival che si terrà dal 4 al 6 settembre a Roscigno Vecchia, in provincia di Salerno. L’evento, intitolato “Cilento selvaggio, festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni”, è rivolto ai cacciatori e agli appassionati di natura. La decisione ha suscitato reazioni di protesta da parte di alcuni gruppi e associazioni ambientaliste.

“Cilento selvaggio, festival della caccia, della cinofilia, della natura e delle tradizioni”. È il titolo di un evento in programma dal 4 al 6 settembre a Roscigno Vecchia, in provincia di Salerno, “dedicato ai cacciatori ed a chi ama la natura”. La locandina che lo pubblicizza indica tra i vari enti patrocinanti il Parco del Cilento e del Vallo di Diano. Inevitabilmente ha suscitato stupore, proteste e sconcerto perché, sebbene la nuova legge sulla caccia approvata al Senato ed in discussione alla Camera intenda veicolare il concetto che chi spara agli animali sia il migliore alleato di essi e della natura, un Parco Nazionale che patrocina una manifestazione per la caccia appare ai più qualcosa di surreale e di grottesco. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Il Parco del Cilento dà il patrocinio al festival dei cacciatori: scoppia la polemica

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