Il lusso della carne in Brera a Milano 

Notizia in breve

Un ristorante di alta gamma nel quartiere Brera a Milano ha subito un furto durante la notte. Secondo le forze dell’ordine, sono stati portati via diversi tagli di carne pregiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuna persona è stata ancora fermata. La proprietà ha denunciato il fatto e sta collaborando con le autorità. Non ci sono feriti né altri danni registrati.