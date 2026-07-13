Il lusso della carne in Brera a Milano
Un ristorante di alta gamma nel quartiere Brera a Milano ha subito un furto durante la notte. Secondo le forze dell’ordine, sono stati portati via diversi tagli di carne pregiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuna persona è stata ancora fermata. La proprietà ha denunciato il fatto e sta collaborando con le autorità. Non ci sono feriti né altri danni registrati.
?Milano ha una fame insaziabile di storie, ma ancor più di rituali capaci di restituire un senso di permanenza nel flusso della sua perenne metamorfosi. In Via Varese 4, nel punto di sutura perfetto tra la Brera colta e l’effervescente distretto di Moscova, troviamo Carnissage. Un vero e proprio tempio laico dove la materia prima viene sottratta alla frenesia urbana per essere consegnata alle leggi immutabili del fuoco e del tempo.?Dietro le quinte di questo format dal respiro internazionale — che proietta già la sua ombra sofisticata verso mete globali come Saint-Tropez e Dubai — batte un cuore guidato da una competenza atavica. Il fondatore, Martino Uzzauto, porta in dote un patrimonio immateriale inestimabile: oltre settant’anni di storia e tradizione familiare dedicati interamente al mondo della macelleria e della selezione bovina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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