Marcus Pedersen, calciatore del Torino, ha pubblicato un post su Instagram dopo l'eliminazione della Norvegia dal Mondiale. Nel messaggio, ha dichiarato di aver realizzato il sogno di partecipare alla Coppa del Mondo, che aveva da bambino. Pedersen ha sottolineato che questa esperienza rappresenta un traguardo importante nella sua carriera. Non sono stati forniti dettagli sulle partite o sui risultati specifici.

"Da bambino, sognavo di giocare in una Coppa del Mondo. Quest'estate, ho avuto la possibilità di realizzare quel sogno": comincia così il post su Instagram del laterale del Torino, Marcus Pedersen, dopo l'eliminazione della sua Norvegia dal Mondiale. "Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo la strada. Per sempre grato" ha ancora aggiunto sui propri social dopo la sconfitta ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Pedersen ora potrà cominciare le vacanze e si unirà soltanto nelle prossime settimane alla truppa di Ignazio Abate, che proprio oggi ha iniziato gli allenamenti a Pinzolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il granata Pedersen: "Il Mondiale con la Norvegia è un sogno realizzato"

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