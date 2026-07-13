il futuro dello sviluppo rurale in toscana

Lunedì si terrà a Montespertoli un incontro dedicato alle sfide del settore agricolo in Toscana. La discussione si concentrerà sulle difficoltà causate dalla crisi climatica, sugli scenari di mercato e sulle opportunità di sviluppo rurale. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle aziende agricole e degli enti locali per analizzare le problematiche e le possibili strategie di intervento. L’obiettivo è confrontarsi sulle misure da adottare per affrontare le attuali criticità del comparto agricolo regionale.

MONTESPERTOLI Le sfide del comparto agricolo toscano, tra crisi climatica, scenari di mercato e nuove opportunità di sviluppo rurale, saranno al centro di un importante incontro che si terrà lunedì prossimo. L’evento, organizzato dalla consigliera regionale Brenda Barnini, presidente della comminsieme al Sindaco di Montespertoli e delegato Anci Toscana all’agricoltura, Alessio Mugnaini, si terrà questa mattina dalle 9 alle 13 al Museo del Territorio di Montespertoli. L’iniziativa, che rappresenta un momento di confronto strategico dedicato alle aziende agricole locali, vedrà la partecipazione anche dell’europarlamentare Dario Nardella e dell’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Agricoltura, da Fivizzano idee e proposte per il futuro della Toscana

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