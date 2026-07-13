Le trattative sulla legge elettorale sono in fase finale senza ancora un accordo scritto. Fratelli d’Italia e un esponente del centrodestra si mostrano fiduciosi, ma il termine per depositare gli emendamenti alla Camera scade oggi alle 13. Gli sherpa cercano di trovare una sintesi prima della scadenza, mentre il clima rimane di ottimismo, anche se manca ancora un documento condiviso.

L’ottimismo c’è, ma l’accordo scritto ancora no. Fratelli d’Italia e Lupi si dicono fiduciosi, mentre gli sherpa corrono contro il tempo: il termine per depositare gli emendamenti alla Camera scatta oggi, tassativamente alle 13. Da via della Scrofa giurano che FdI, con Noi Moderati al fianco, presenterà comunque la sua proposta, sfidando il resto della coalizione. Di sicuro c’è solo che, per tentare una mediazione in extremis, è stato convocato per stamattina l’ennesimo vertice dei tecnici del centrodestra. L’ ipotesi di compromesso messa sul tavolo ieri – mentre tra le fila della maggioranza rimbalzano voci di contatti telefonici diretti tra Meloni, Salvini e Tajani – parla in toscano e ricalca l’Italicum di Matteo Renzi: capolista bloccato e scelta degli altri candidati, i cui nomi saranno scritti sulla scheda, con le preferenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dossier legge elettorale. Trattative al fotofinish. Lupi: troveremo la sintesi

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