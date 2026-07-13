Il crac di Conor McGregor | cosa è successo e come si affronta la riabilitazione del crociato

Notizia in breve

Conor McGregor ha subito una rottura del legamento crociato durante un allenamento, secondo quanto riferito dal suo fisioterapista. L’atleta sarà sottoposto a intervento chirurgico e inizierà un percorso di riabilitazione di diversi mesi. Nei prossimi mesi, dovrà seguire un programma di fisioterapia specifico per recuperare forza e stabilità al ginocchio. Nessuna data ufficiale di ritorno alle competizioni è stata comunicata.