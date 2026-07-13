Il crac di Conor McGregor | cosa è successo e come si affronta la riabilitazione del crociato

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Conor McGregor ha subito una rottura del legamento crociato durante un allenamento, secondo quanto riferito dal suo fisioterapista. L’atleta sarà sottoposto a intervento chirurgico e inizierà un percorso di riabilitazione di diversi mesi. Nei prossimi mesi, dovrà seguire un programma di fisioterapia specifico per recuperare forza e stabilità al ginocchio. Nessuna data ufficiale di ritorno alle competizioni è stata comunicata.

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Il fisioterapista spiega cosa è successo al campione e cosa dovrà affrontare nei prossimi mesi per tornare a competere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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