Il crac di Conor McGregor | cosa è successo e come si affronta la riabilitazione del crociato
Conor McGregor ha subito una rottura del legamento crociato durante un allenamento, secondo quanto riferito dal suo fisioterapista. L’atleta sarà sottoposto a intervento chirurgico e inizierà un percorso di riabilitazione di diversi mesi. Nei prossimi mesi, dovrà seguire un programma di fisioterapia specifico per recuperare forza e stabilità al ginocchio. Nessuna data ufficiale di ritorno alle competizioni è stata comunicata.
Il fisioterapista spiega cosa è successo al campione e cosa dovrà affrontare nei prossimi mesi per tornare a competere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake
WWE: Conor McGregor parla di un possibile futuro nella compagnia dopo la frecciatina a Roman ReignsConor McGregor ha rivolto una battuta a Roman Reigns, ma ha dichiarato di non avere impegni concreti con la WWE e non ha annunciato un possibile...