Conor McGregor ritorno horror | si fa male dopo 69 | Piange anche Drake

Notizia in breve

Conor McGregor è stato sconfitto in appena 69 secondi da Max Holloway. Durante il match a UFC 329, l’irlandese si è infortunato alla gamba destra, che ha portato all’interruzione dell’incontro con un KO tecnico. La scena ha suscitato emozioni tra il pubblico, con alcuni presenti che hanno pianto e altri che hanno assistito in silenzio. L’infortunio ha concluso anticipatamente il ritorno di McGregor in UFC.