Conor McGregor ritorno horror | si fa male dopo 69 | Piange anche Drake
Conor McGregor è stato sconfitto in appena 69 secondi da Max Holloway. Durante il match a UFC 329, l’irlandese si è infortunato alla gamba destra, che ha portato all’interruzione dell’incontro con un KO tecnico. La scena ha suscitato emozioni tra il pubblico, con alcuni presenti che hanno pianto e altri che hanno assistito in silenzio. L’infortunio ha concluso anticipatamente il ritorno di McGregor in UFC.
Il ritorno di Conor McGregor in UFC si è trasformato in un clamoroso flop sportivo: a UFC 329, l'irlandese è stato sconfitto per KO tecnico da Max Holloway dopo appena 69 secondi a causa di un improvviso infortunio alla gamba destra. Sui social è diventato virale un video che mostra il fighter togliersi in modo goffo le scarpe prima di entrare nell'Ottagono, alimentando la teoria di un infortunio patito addirittura in quel preciso momento., Il fighter 37enne, assente da cinque anni, ha accusato il cedimento dopo un maldestro appoggio durante una serie di calci iniziali, con il patron Dana White che ha ipotizzato una lesione ai legamenti crociati. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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