Il costume che protegge dal sole e si indossa anche in ufficio | la scelta geniale di Caterina Balivo che infiamma il web

Notizia in breve

Caterina Balivo ha condiviso immagini delle sue vacanze nel Cilento, mostrando un costume che combina protezione solare e uso in ambienti lavorativi. La scelta ha suscitato interesse online, grazie alla sua versatilità e funzionalità. La foto ritrae il costume indossato in acque cristalline, evidenziandone l’aspetto pratico e innovativo. La pubblicazione ha generato discussioni sui social, focalizzandosi sulla praticità di capi d’abbigliamento che uniscono moda e protezione solare.