Il costume che protegge dal sole e si indossa anche in ufficio | la scelta geniale di Caterina Balivo che infiamma il web
Caterina Balivo ha condiviso immagini delle sue vacanze nel Cilento, mostrando un costume che combina protezione solare e uso in ambienti lavorativi. La scelta ha suscitato interesse online, grazie alla sua versatilità e funzionalità. La foto ritrae il costume indossato in acque cristalline, evidenziandone l’aspetto pratico e innovativo. La pubblicazione ha generato discussioni sui social, focalizzandosi sulla praticità di capi d’abbigliamento che uniscono moda e protezione solare.
Quando Caterina Balivo ha postato le foto delle sue vacanze nel Cilento, tra le acque cristalline di Baia degli Infreschi, qualcosa ha catturato l’attenzione ben oltre il paesaggio mozzafiato. Addosso, la conduttrice sfoggiava un costume che non assomigliava a nulla di ciò che siamo abituati a vedere sui litorali italiani: niente bikini sgambati, niente interi minimal. Al loro posto, un surf suit a maniche lunghe con stampa maculata nei toni del fucsia, rosa, marrone e bianco. Un capo tecnico, nato per cavalcare le onde, che oggi si sta trasformando nel protagonista inaspettato della moda mare 2026. La domanda sorge spontanea guardando quegli scatti: è un costume o un top? La risposta più interessante è: entrambi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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