Il Comune di Erchie dice addio al cane di quartiere | Giardino non ti dimenticheremo mai

Il Comune di Erchie ha pubblicato un manifesto funebre in ricordo di Giardino, il cane di quartiere molto amato dalla comunità. Il cane, simbolo locale, rappresenta un esempio di convivenza tra cittadini e animali liberi, tutelati dalle leggi regionali. La comunità ha espresso il suo cordoglio per la perdita del cane, che ha accompagnato molte generazioni nel paese. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause della morte o sul periodo di permanenza nel quartiere.

Il Comune di Erchie ha reso omaggio a Giardino, storico cane di quartiere, con un manifesto funebre. Simbolo del paese e amato da tutti, rappresenta un esempio di convivenza tra cittadini e animali liberi, tutelati dalle leggi regionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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